Bēgšana no realitātes, aizmiršanās un narkotikas . Vienam attaisnojums lietošanai ir sevis uzskatīšana par mākslinieku, citam tā ir vide apkārt. Šajā "Par to pašu " epizodē runājām ar Konstantīnu Ivanovu, atslēdznieku tramvaju depo, kurš bijis lietotājs 12 gadus, mūziķi Jēkabu Ludvigu Kalmani, kurš savu sāpi par tēvu izsāpēja, aizmirstoties narkotikās, bet punktus uz burta "i" par to, kā narkotikas spēj postīt dzīves, salika "Nacionālā psihiskās veselības centra" narkologs Nikolajs Verhovskis.

Viss sākās ar alkoholu, tad – marihuāna, visbeidzot – metamfetamīns

Darbam gan alkohola atkarība netraucēja – viņš strādāja vietā, kur tā bija norma. "No Padomju Savienības laikiem tur visi dzēra. Uz nedēļu, divām aiziet plostā – tas bija OK," stāsta Konstantīns. Taču par smagāko brīdi savā narkomāna dzīvē viņš uzskata zagšanu un mantu nešanu prom no mājām: "Ar algu, protams, nepietika, un tad es sāku nest no mājām mantas uz lombardu – mammas zeltu. Naudu no mājām ņēmu, ne savējo." Viņš atceras vienu konkrētu gadījumu: "Mana māsiņa tagad jau ir pilngadīga. Es viņai no krājkasītes kratīju naudiņu ārā, lai man būtu... Man iekšā viss kliedz: "Ko tu dari?" Es nekad nebiju zadzis."