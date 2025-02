Latviski etniskās "Tautumeitas" par uzvaru "Supernovā"

Jautājām, vai skatītāja acij un ausij nepalika kādas nepamanītas aizķeršanās uz skatuves, taču visas atzīst, ka sanācis neticami labi un tik labi vēl nekad nebija izdevies priekšnesums. "Mēs nokāpām, gandrīz vai asaras bija acīs, jo viss gāja tā kā pa diedziņu," piebilst viena no dziedātājām grupā, Asnate Rancāne.

Manuprāt, viena no tautumeitu pamatvērtībām ir mūžīga mainība, mūžīgs dzinulis pēc arvien augstākiem mērķiem, sasniegumiem un kvalitātes. Droši vien kaut kas tiks pamainīts.

Nedrošību par to, ka dziesma ir latviešu, nevis angļu valodā, dziedātājas galīgi nejuta, taču kopējā nedrošības sajūta, kā jau visiem, viņām bija. "Galu galā ne velti. Šogad vairākām dziesmām bija diezgan liels "etno" piesitiens. Mēs trāpījām tādā gadā. Tas bija mūsu gads," viņas priecājas.

Stiprāko atbalstu "Tautumeitas" saņem no mīļcilvēkiem – draugiem, radiem, ģimenes, kas izkaisīti pa visu Latviju. Un, lai arī, viņuprāt, latvieši nav raduši "dāļāt vārdisko mīlestību", šoreiz ir citādi – visi ļoti atbalsta, un tas aizkustina. "Ģimene sūta iedvesmojošas ziņas, iedvesmo citus, gan palīdz tīri tehniskās lietās, piemēram, pabarot dzīvniekus."

Taču, lai atbalstītu "Tautumeitas" "Eirovīzijā", viņām no faniem Latvijā nepieciešama pārliecība par to, ko viņas dara. "Nepieciešama tā pašapziņa un pārliecība par to, ka mēs varam. Jo vairāk mums ticēs, jo augstāku vietu mēs dabūsim. Ticība un paļāvība mums," viņas aicina fanus paust atbalstu.