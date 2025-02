Viss sākās ar alkoholu, pēc tam sekoja marihuāna, un visbeidzot – metamfetamīns. Konstantīns bija atkarīgs 12 gadus. Taču nu jau 11 gadus viņš ir "tīrs". Raidījuma "Par to pašu" jaunākajā epizodē viņš atklāti dalās ar savu pieredzi, atzīstot, ka atkarība joprojām ir klātesoša: "Es redzu sapņus, kur lietoju narkotikas kopā ar mirušajiem draugiem. Un neslēpšu, ka vēl aizvien jūtu vēlmi pēc narkotikām. Taču es zinu, ka to nevaru atļauties, jo tad tās būs beigas..."

Sarunas laikā viņš atklāj, ka divas reizes viņam veikta detoksikācija. Uz raidījuma vadītajas Anitas jautājumu, kas bija grūtākais pēc iznākšanas no ārstniecības iestādes, viņš atzīst, ka pirmā reize bijusi ļoti neveiksmīga. Atgriežoties ierastajā vidē, arī vēlme pēc narkotikām atgriezusies – draugs no Somijas atvedis "gardumus", un viņi kopā to nosvinējuši.