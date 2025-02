Ieva Ādamsone: palīdzu karavīriem, kuri jau trešo gadu ir sūdos, dubļos un asinīs līdz ausīm

Modes dizainere Ieva Ādamsone ir viena no tām retajām, kuru pārliecība par Ukrainas uzvaru un labo spēku triumfu ir nesalaužama. Trīs dienas pēc tam, kad 2022. gada 24. februārī sākās karš, Ieva burtiski uzlocīja piedurknes un sāka pīt aizsargtīklus. Viņas apņēmība palīdzēt, cik vien pašas spēkos, nav zudusi, tikai mainījusies tās forma – palīdzība karavīru vienībām ar jau specifiskākām vajadzībām. Viņa labāk nekā daudzi citi zina, ka katram karojošajam ir ne tikai skaitlis, bet arī seja, vārds, balss un rokasspiediens.

Šī ir viena no tām neparastajām un emocionāli piesātinātajām sarunām, kas liek apstāties un pārdomāt – kas patiesībā ir drosme? Kas ir pašaizliedzība? Un kā mēs katrs varam būt daļa no lielākas uzvaras? Ieva, uzņēmēja un brīvprātīgā, negaidīja citu rīcību – viņa pati sāka palīdzēt. No audumu meklēšanas maskēšanās tīkliem līdz pat bruņojuma iegādei Ukrainas karavīriem – viņas stāsts ir apliecinājums tam, cik daudz iespējams paveikt, ja nepaliek malā.