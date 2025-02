Randiņš, uz kuru ierodas bijusī otrā pusīte vai meitenes tēvs, ar kuru attopies kopā cepam gaļu, un citas neveiklas randiņu pieredzes... Raidījumā "Par to pašu" meklējam atbildes, kur tad galu galā labāk iepazīties – internetā, ātrajos randiņos vai klasiskajā klubā vai bārā – un cik krupju jānobučo, lai atrastu īsto un vienīgo. Aktieris Mārtiņš Počs, digitālā satura autors Niklāvs Mičulis un fotogrāfs Marts Ansons, kā arī iepazīšanās pasākuma "Ātrie randiņi" organizatore Daina Zēna un intīmās kosmētikas zīmola "Mylome" radītāja Dace Minikoviča raidījumā dalījās savā raibajā randiņu pieredzē, iejūtoties arī savedēju lomā.

Raidījuma vadītāja Anita sarunu iesāk ar jautājumu: kad ir tas laiks, kad otras puses meklējumiem ķerties nopietni klāt pašam, nevis paļauties uz kaut kādu likteņa triku vai labvēlību? Viņa šo jautājumu uzdod aktierim Mārtiņam Počam, kurš pavisam nesen piedalījies šovā "Randiņš ar diviem". Mārtiņš dalās savā pieredzē, vispirms atklājot to, ar ko šovs atšķiras no realitātes: "Šeit tu esi reālā vietā, reālā laikā un tu spēlējies ar reālām jūtām, ne tikai ar savējām, bet arī ar dalībnieču, jo viņas jau nav aktrises, viņas ir meitenes, kuras tur tiešām ir atbraukušas atrast mīlestību. Tajā brīdī izkāpu ārā no aktiera pozīcijas un biju es pats. Biju cilvēks kameru priekšā!" Tālāk jau Mārtiņš atklāj būtiskāko – vai viņa attiecības ar šovā atrasto meiteni turpinās arī pēc kameru izslēgšanas un vai viņš šo pieredzi nenožēlo.