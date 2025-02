Randiņš, uz kuru ierodas bijusī otrā pusīte vai meitenes tēvs, ar kuru attopies kopā cepam gaļu, un citas neveiklas randiņu pieredzes... Raidījumā "Par to pašu" meklējam atbildes, kur tad galu galā labāk iepazīties – internetā, ātrajos randiņos vai klasiskajā klubā vai bārā – un cik krupju jānobučo, lai atrastu īsto un vienīgo. Aktieris Mārtiņš Počs, digitālā satura autors Niklāvs Mičulis un fotogrāfs Marts Ansons, kā arī iepazīšanās pasākuma "Ātrie randiņi" organizatore Daina Zēna un intīmās kosmētikas zīmola "Mylome" radītāja Dace Minikoviča raidījumā dalījās savā raibajā randiņu pieredzē, iejūtoties arī savedēju lomā.

Raidījuma vadītāja Anita sarunu iesāk ar jautājumu: kad ir tas laiks, kad otras puses meklējumiem ķerties nopietni klāt pašam, nevis paļauties uz kaut kādu likteņa triku vai labvēlību? Viņa šo jautājumu uzdod aktierim Mārtiņam Počam, kurš pavisam nesen piedalījies šovā "Randiņš ar diviem". Mārtiņš dalās savā pieredzē, vispirms atklājot to, ar ko šovs atšķiras no realitātes: "Šeit tu esi reālā vietā, reālā laikā un tu spēlējies ar reālām jūtām, ne tikai ar savējām, bet arī ar dalībnieču, jo viņas jau nav aktrises, viņas ir meitenes, kuras tur tiešām ir atbraukušas atrast mīlestību. Tajā brīdī izkāpu ārā no aktiera pozīcijas un biju es pats. Biju cilvēks kameru priekšā!" Tālāk jau Mārtiņš atklāj būtiskāko – vai viņa attiecības ar šovā atrasto meiteni turpinās arī pēc kameru izslēgšanas un vai viņš šo pieredzi nenožēlo.

Influenceris Niklāvs Mičulis savukārt ne tikai pats vēl aizvien meklē savu īsto un vienīgo, bet arī centies savest kopā citus, veidojot videoklipus, kuros cilvēki ar dažādu metožu palīdzību var viens otru iepazīt. Taču pats Niklāvs atzīst, ka īsti nav randiņu piekritējs: "Ļoti izvērtēju, ar ko es satiekos, bet ar ko nesatiekos".

Fotogrāfs Marts Ansons, kurš piedalījies arī šovā "Ēdienkartē randiņš", ir īsts romantiķis. Viņš savulaik sarakstījis dziesmu kādai meitenei, kaut arī tobrīd vēl otras pusītes pašam nebija. Lai stāsts būtu interesantāks, meiteni, par kuru bija dziesma, vajadzēja izdomāt un radīt viņai arī kleitu. Līdzīgi kā stāstā par Pelnrušķīti, kura pazaudēja savu kurpīti un princis viņu meklēja pēc tās, Marts ar kleitu meklēja savu īsto un vienīgo – kurai tā derēs, tā būs viņa meitene.

Runājot par iepazīšanās pieredzēm dažādās lietotnēs, gan Niklāvam, gan Mārtiņam neveicas, jo abus "Tinder" gluži vienkārši ir bloķējis. Niklāvs stāsta – kad vēl nebija pilngadīgs un iepazīšanās vietnei nevarēja reģistrēties, citi cilvēki veidoja profilus ar viņa bildēm. Niklāvs par šiem profiliem ziņoja un aicināja arī citus to darīt. Taču vēlāk, kad pats reģistrējās lietotnē, tas nospēlēja viņam par sliktu, jo cilvēki, domājot, ka arī viņa profils ir krāpniecisks, par to ziņoja. "Man atnāca e-pasts, kur bija rakstīts: "Jūsu profils ir deaktivizēts, jo jūs atainojat šo kontu." Bet tur kaut kāds Valērijs, 32 gadi, un mana bilde, es tur knapi pilngadīgs."

Aktierim Počam bijusi līdzīga situācija. Tajā brīdī, kad viņš gribēja reģistrēties "Tinder", viņš īsti negribējis to darīt ar savu vārdu un uzvārdu: "Es paņēmu no seriāla varoņa vārdu un bildes, kas bija atrodamas internetā, un mani nākamajā dienā "nobanoja" uz mūžu." Aktieris stāsta, ka tās nav vienīgās grūtības, ar kurām iepazīšanās laikā nācies saskarties tieši atpazīstamības dēļ. Viņa kolēģim bijusi situācija, ka otra pusīte attiecībās neuztver viņu kā pašu, bet gan kā tēlu no kādas lomas.

Daina Zēna, iepazīšanās pasākumu "Ātrie randiņi" organizatore, kuros, starp citu, piedalījies arī Marts, stāsta, kā viņai radusies ideja par šāda veida pasākumu: "Es pati biju uz diviem iepazīšanās pasākumiem klātienē, man tie patika, un es sapratu, ka arī vēlos cilvēkiem dot šādu iespēju satikties, turklāt regulāri." Šo pasākumu formāts ir vienkāršs: dalībniekiem tiek dota iespēja piecas minūtes parunāties ar katru otra dzimuma pārstāvi. Daina paskaidro, ka sievietes sēž pie galdiem, kamēr vīrieši viņas apstaigā. Vakara beigās tiek paziņotas abpusējās simpātijas, bet ne pāris, jo "diemžēl tie pāri tajā vakarā arī izbeidzas". Kad raidījuma vadītāja Anita jautā, vai piecas minūtes ir pietiekami, lai iepazītu otru cilvēku, Daina atbild, ka piecas minūtes ir optimāls laiks, lai saprastu, vai ir tālāka interese turpināt šo komunikāciju.

Pēc viņas "Ātro randiņu" novērojumiem, tieši jaunāki vīrieši ir aktīvāki par sievietēm, kad runa ir par iepazīšanos šādā formātā. Savukārt sievietes, kas ir vecākas par 40 gadiem, kļūst aktīvākas, jo vīrieši bieži ir jau piedzīvojuši pirmās laulības – veiksmīgas vai neveiksmīgas – un var nebūt tik nopietni noskaņoti pret attiecībām.

Dace Minikoviča, provokatīvās "Dick pic" fotoizstādes veidotāja, piebilst, ka demogrāfija to pierāda: "Virs 50 gadiem vīriešu paliek mazākumā, un tad sanāk sieviešu cīņa par vīriešiem." Pēc Dainas domām, šis pārsvars neesot nemaz tik liels. Ar humoru Dace uzsver: "Ja mēs skatāmies uz pansionātiem, tad tur 70 procenti ir sieviešu, 30 procenti vīriešu, un tad ir cīņa par tiem. Un, starp citu, ja skatāmies uz cilvēkiem šajā vecuma grupā, mīlestība ir. Mīlestība ir, tā ir līdz mūža beigām!"

