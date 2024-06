Bērnībā Egmonts no mūsu draugu bariņa bija vienīgais ar draņķīgu redzi, kas mums, pārējiem, esot krietniem pagalma biedriem, protams, bija ļoti viegli aizsniedzams auglis stulbo repliku kokā. Un tas ir koks, no kura plūcam visu dzīvi. Redzes traucējumi bija lielisks arguments reizēs, kad bija jāstrīdās vai spēlē "Četrstūris" futbola bumba pieskārās līnijai. Tāpat ziemā aizsvīduši okulāri allaž kalpoja par lielisku sarunas tematu. Protams, palūkojoties no malas, joki nebija pārāk kvalitatīvi, bet tāda galu galā ir tā visa jēga. Ja mēs pārcenstos, tad joki varbūt kļūtu smieklīgi un kāds nejauši varētu apvainoties. To neviens nevēlas.