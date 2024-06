Šis raksts ir daļa no rakstu sērijas "Rūgtais kailfoto", kurā pētām erotisko fotosesiju aizkulises. Tajā iepazīsimies ar stāstiem par sievietēm, kuras erotiska rakstura kadros nonākušas, to nevēloties, pētīsim fotogrāfu robežas un ētiku, kā arī pievērsīsimies jautājumam par erotisku materiālu pārpublicēšanu un tam, vai iespējams izvairīties no situācijas, kad jaunības dienu foto sievieti "vajā" arī daudzus gadus pēc tam. Par to, kāpēc to darām un kā sevi pasargāt, dodoties uz juteklisku fotosesiju, vari lasīt šeit.