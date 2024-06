It kā saproti, ka neko ļaunu neesi izdarījis vai pats esi cietis, bet jūties vainīgs. Iespējams, tāpēc, ka esi sastapies ar mūžīgo vainotāju, kas visu atbildību par jebkuru notikumu uzvels uz citu pleciem. Angliski šāda cilvēka darbības mēdz dēvēt par "guilt tripping". Kā atpazīt un saprast, ka tev liek justies vainīgam nepamatoti? Ko darīt?

Kā skaidro "Healthline", vainas apziņa ir ļoti spēcīgs ierocis, un netrūkst cilvēku, kas to prasmīgi spēj pielietot. Tā lieliski noder, lai panāktu, ka tu dari lietas, ko nevēlies darīt vai kuru paveikšana no tevis daudz prasa. Vainas apziņa var likt tev ķerties pie citu cilvēku problēmu risināšanas brīžos, kad tev pašam savu likstu ir gana. Turklāt vainas apziņas iedēstīšana parasti novērojama salīdzinoši tuvu cilvēku starpā – to dara radinieki, romantiskais partneris, tuvi kolēģi un draugi.