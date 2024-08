Tu kādreiz esi saskāries ar sērijveida krāpēju attiecībās? Ja atbilde ir apstiprinoša, tad zini, ka neesi tāds vienīgais. Saskaņā ar 2018. gadā Nīderlandē veiktu pētījumu, 18-25 procenti no "Tinder" lietotājiem ir patstāvīgās attiecībās , un aptuveni ceturtdaļa no viņiem ir neuzticīgi. Arī bez statistikas katrs no mums droši vien pazīst kādu, kurš ir krāpis vai kļuvis par tās upuri. Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc uzticības robeža tiek pārkāpta. Daži cilvēki krāpj, uzskatot, ka partneris viņus pietiekami nenovērtē, dažreiz seksuālas vilšanās un dažreiz romantikas trūkuma dēļ.

Atzīšanās: "Es satikos ar sērijveida krāpēju!"

Sieviete, kura bija attiecībās ar krāpnieku, stāsta, ka viņa bija viena no tām, kura emocionālo un garīgo spīdzināšanu sajauca ar mīlestību. Viņas partneris viņu krāpa ar 13 sievietēm un solīja attiecības katrai no viņām. Viņa piebilst, ka, esot attiecībās ar viņu un paciešot šo uzvedību, viņa zaudēja sevi un bija vajadzīgi pieci mēneši, lai pēc šķiršanās atgūtu kontroli pār sevi. Pieredzes stāstus un sērijveida krāpēja iezīmes atspoguļotas vietnē "Cosmopolitan", kā arī par tām vietnē "Well and Good" runā grāmatas "Kad tu esi tas, kurš krāpj" ("When You're the One Who Cheats") autore, attiecību terapeite, psihoterapeite Tamija Nelsone.