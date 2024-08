Uzklausot vaicājumu, kāpēc sievietes jau no dabas "apveltītas" ar lielākām grūtībām sasniegt orgasmu, Lasmane to noliedz: "Neteiksim, ka to ir grūtāk sasniegt, – ja saspiež uz pareizajām "podziņām", ar to nav nekādu dižo grūtību. Vienkārši vīrietis visdrīzāk ir saskatījies pornofilmas, sieviete viņam neko nav paskaidrojusi, viņš moka nost klitoru, un sieviete saka, ka netiek pie orgasma, nodomājot, ka viņa noteikti ir nenormāla. Kaut gan viss ir vislabākajā kārtībā, vienkārši uz nepareizajām "pogām" tiek spiests!"