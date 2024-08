"Agrāk mēs domājām, ka tikai sievietes piedzīvo ķermeņa izmaiņas, galvenokārt grūtniecības un pēcdzemdību periodā, bet patiesībā arī vīrieši piedzīvo līdzīgas pārmaiņas," portālam BBC saka Anna Mačina, grāmatas "The Life of Dad: The Making of the Modern Father" autore.