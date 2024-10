Sākumā varētu šķist, ka šķiršanās no cilvēka, ar kuru kopā pavadīti gadi priekos un bēdās, ir pasaules gals. Tad ieslīgstam apātijā: stundām ilgi varam skatīties seriālus, gar ausīm laižam draugu nelietderīgos, taču labu nodomu vadītos padomus ("Tev bez šī cilvēka tāpat ir labāk!") un ielaižamies neticības melnajā caurumā, no jauna apdomājot – kas es esmu? Ko man iesākt ar savu dzīvi?

Šķiršanās liek apdomāt savas vērtības, dzīvē veiktās izvēles un nākotni. Tās liek domāt, ka jūsu mīlas stāstam pienākusi pēdējā nodaļa, un mīlestība ir neatgriezeniski atņemta. Taču ir jāsaprot – šķiršanās var atvērt jaunas durvis, aiz kurām ir augsne jaunai izaugsmei. Lai arī cik sāpīgas ir šādas pārmaiņas, tās var sniegt kaut ko labu, izmainīt jūs personīgi, likt apjaust to, ko dzīve vēl var piedāvāt.

Kā "The Washington Post" skaidrojos psihologs Gerijs Levandovskis, lielākoties šķiršanās palielina depresiju, emocionālu stresu, cilvēki "barojas" ar negatīvām emocijām, piemēram, greizsirdību, dusmām, vientulību. Un attiecību pārtraukšana traucē arī pašapziņai.

Šķiršanās nav beigas, tā ir pāreja: krustceles, kurā pagātne satiekas ar iespēju no jauna definēt savu nākotni, skaidro portāls "Psychology Today". Laiks atbrīvoties no visa vecā, bet soli pa solim kļūt par to cilvēku, kādu vēlies – ar nolūku, skaidrību un mērķi.