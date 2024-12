Katrs bērns šad un tad jūtas vientuļš. Bet bērni var justies labāk, ja vecāki pievēršas tam, lai praktizētu prasmes, kas palīdz veidot saikni, piederības un tuvības sajūtu ar citiem. Tās sauc par sociālās saiknes prasmēm. Turklāt mūsdienu vecāki nemitīgi ir aizņemti. Lielākā daļa ir pārliecināti, ka viņu uzdevums – nodrošināt bērnu ar ēdienu un apģērbu, izsniegt naudu kino apmeklējumam un vasarā nosūtīt uz nometni. Bet izrunāšanās no sirds, kopīgas vakariņas un dažādu jūtu izpaušana – ir tikai nieki.

Kā bērnam palīdzēt apgūt sociālās prasmes:

Komunicē ar savu bērnu . Atvēli laiku, lai pavadītu ar bērnu kopā katru dienu – pat ja tas ilgst tikai dažas minūtes. Tā var būt neliela saruna vai uzklausīšana par to, kā pagājusi viņa diena. Klausies stāstītajā, veltot absolūtu savu uzmanību. Izveido acu kontaktu, pasmaidi un apskauj. Pavēsti bērnam, ka viņš vienmēr var paļauties uz tavu atbalstu. Laika gaitā bērns iemācīsies, ka viens no labākajiem veidiem, kā mazināt vientulības sajūtas, ir domāt par kādu un sazināties ar kādu, ar kuru viņš jau jūtas tuvu.

Ko darīt, ja bērnam ir vajadzīga papildu palīdzība vientuļu sajūtu mazināšanai

Uzmanība no pieaugušajiem – svarīgs aspekts

Kā iepriekš atzinusi profesore Gunta Ancāne, ja bērns dabiski nesaņem pietiekami daudz uzmanības, viņš sāk meklēt un izmēģina dažādus vecāku uzmanības piesaistīšanas veidus. Katrs ir laimīgs, ja mīlestība no pieaugušajiem plūst dabiski un ja šīs patīkamās jūtas – būt pieņemtam, atzītam – dabiski "skalojas" apkārt visiem ģimenes cilvēkiem, nogulstas starp tiem un kalpo par matricu attiecībām. Plašāk par to lasi šajā rakstā .

Garlaikots nav vientuļš

Dažreiz savukārt vecāki neprot atšķirt bērna vientulības sajūtu no šķietamiem garlaicības mirkļiem. Un, starp citu, daudzi jomas speciālisti atzīst, ka garlaikošanās bērnam var nākt arī par labu. Bet ļauties garlaicībai dažreiz, ne jau katru mīļu brīdi.

Terēza Beltone, Austrumanglijas Universitātes Izglītības un Mūžizglītības skolas vieslektore, kas pēta garlaicību, norāda, ka cilvēks nekļūst brīvajā laikā dumjāks, tieši otrādi – smadzenes sāk strādāt labāk. To viņa pamato pētījumos, kuri liecina – bezdarbība attīsta radošās prasmes un nestandarta domāšanu, raksta portāls "Fatherly". "Nevajag baidīties no garlaicības, skaties uz to kā iespēju," uzsver speciāliste. Tādēļ arī nevajag par visām varītēm censties bērnu nodarbināt.