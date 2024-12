Atbild juriste Nataļja Sergačova: "No jautājuma nav skaidrs, kādā kārtā un formā noslēgta attiecīgā vienošanās par nekustamā īpašuma lietošanu. Tomēr no šādas vienošanās secināms, ka personai ir tiesisks pamats uzturēties jūsu nekustamajā īpašumā. Civillikuma 927. pants noteic, ka īpašums ir pilnīgas varas tiesība pār lietu, t. i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas. Civillikuma 1041. pantā ir norādīts, ka īpašnieks var atprasīt savu īpašumu no jebkura valdītāja, t. i., kā no nelabticīga, tā arī no labticīga valdītāja. Tomēr personas izlikšana no dzīvojamās platības bez tiesas lēmuma būs uzskatāma par tīšu, prettiesisku un sodāmu darbību, kā to skaidrojusi Valsts policija LV portāla publicētajā e-konsultācijā "Personas tiesības uz mājokļa neaizskaramību ir primāras attiecībā pret nekustamā īpašuma tiesībām".