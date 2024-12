Posmā no 2005. līdz 2021. gadam, analizējot 3421 vācu vīrieti, pētnieki 2023. gadā atklāja, ka iespēja gūt sāpīgu dzimumlocekļa traumu (īpaši pusmūža vīriešiem) ievērojami palielinās no 24. līdz 26. decembrim. Pētījumā , kas publicēts "British Journal of Urology International", norādīts, ka šī trauma parasti rodas "mežonīga seksa" laikā.

"Šis ir gada laiks, kad cilvēki kļūst azartiskāki, ko, iespējams, veicina svētku gars, alkohols un vēlme padarīt svētkus īpašus," teikts "FeetFinder" seksologa paziņojumā izdevumam "The New York Post".

Svētku sezonā spēlēšanās ar seksa rotaļlietām var palielināt traumu risku, un visvairāk tam ir pakļauti cilvēki vecumā no 20 līdz 24 gadiem. Tomēr šis risks atšķiras atkarībā no dzimuma. Sievietes visvairāk vecumā no 25 līdz 29 gadiem, savukārt vīrieši saskaras ar vislielāko risku vecumā no 55 līdz 59 gadiem.