Zīdaiņi, kas piedzims no 2025. līdz 2039. gadam, veidos nākamo jauno paaudzi – Beta paaudzi. Demogrāfs Marks Makridls ar savu komandu ir analizējis, kādi šie bērni būs un kādā pasaulē viņi dzīvos.

Savā emuārā demogrāfs Marks Makridls raksta, ka līdz 2035. gadam Beta paaudze, kas seko Alfa jeb Z paaudzei, kā arī Y paaudzei jeb tā dēvētajiem mileniāļiem, veidos 16 procentus no pasaules iedzīvotājiem. Daudzi no viņiem sasniegs arī 22. gadsimtu. Turklāt tiek prognozēts, ka šajā pašā 2035. gadā Beta paaudze veidos aptuveni 19 procentus no pasaules darbaspēka.