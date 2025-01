Lai arī mēdz sacīt, ka seksā robežas liekam paši un noteiktam rāmim sekot nevajadzētu, ir dažas lietas jeb četri lielie "nē", kas jāievēro, pārliecināta seksa terapeite no Kalifornijas Vanesa Marina. Viņai ir vairāk nekā divdesmit gadu pieredze šajā jomā, un ekspertes padomi atrodami viņas "Instagram" kontā.

Seksu nevajadzētu uzsākt tikai vīrietim

Tāpat vērā jāņem fakts, ka lielākoties sievietes vēlas seksuālas darbības darīt daudz biežāk, nekā patiesībā to dara. Saskaņā ar Vanesas Marinas teikto, sievietes bieži izjūt sociālos, kultūras un bioloģiskos ierobežojumus, kas kavē rīkoties pirmajām. Tomēr tā nebūt nevajadzētu būt!

Seksu nevajadzētu piespiest vai uzspiest

Pieredzējusī seksa terapeite uzsver, ka viņa nekad neizdarītu spiedienu uz savu partneri, ja viņš nebūtu noskaņots nodarboties ar seksu tieši šobrīd. Un to pašu viņa iesaka arī citiem!

Ir jāņem vērā tas, ka partneru libido dažkārt var atšķirties. Tāpēc likt partnerim justies slikti par to, ka viņš nevēlas nodarboties ar seksu, ir pilnīgi nepieņemami. Jāpiemin arī tas, ka, piespiežot nodarboties ar seksu, nākotnē partneris mīlas priekus var sākt saistīt ar negatīvām emocijām.

Nenoklusē savas kvēlākās seksuālās fantāzijas

Terapeite uzsver, ka, veidojot atklātu dialogu par seksuālajām vēlmēm un robežām, abi partneri iegūst lielāku sapratni un tuvību, kas galu galā veicina seksuālo apmierinātību. Pētījumi apliecina, ka pāriem, kuri biežāk un atklātāk runā par savām seksuālajām vajadzībām un vēlmēm, ir augstāks seksuālās apmierinātības līmenis nekā tiem, kuri to nedara.

Nepazaudē empātiju

Vēl viena milzīga guļamistabas neveiksme, uz kuru vērš uzmanību seksa terapeite Vanesa Marina, ir negatīva reakcija uz partnera seksuālajām problēmām. Piemēram, mēs varētu runāt par erekcijas disfunkciju. Viņa apgalvo, ka nekad nevajadzētu vērst uzmanību tikai uz savu labumu. Šādos gadījumos nevajadzētu raudāt vai vainot partneri par to, ka nešķieti viņam pievilcīga. Tas tikai palielinās stresu!

Protams, erekcijas disfunkcija var pārbaudīt pat visspēcīgākās attiecības. Tomēr ir jāsaprot, ka erekcijas disfunkcija ir izplatīta parādība, un vairāk nekā pusei vīriešu vecumā no 40 līdz 70 gadiem ir kāda no erekcijas disfunkcijas izpausmēm. Vanesa norāda, ka šī problēma ir daudz biežāk sastopama, nekā cilvēki par to runā, un tas, protams, var būtiski ietekmēt gan vīrieša, gan sievietes emocionālo stāvokli un pašapziņu.