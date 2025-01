Likumdošana nosaka abu vecāku pienākumu un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, un vecākam, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par bērna attīstību, veselību, sekmēm mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem. Bet cik bieži šī informācija būtu jāsniedz? Tāds jautājums radies mātei, kura ar bērnu esot padzīta no mājām, bet vīrietis tagad ik dienu vēlas zināt par bērna gaitām. To skaidro bāriņtiesa .

"Labdien! Lūdzu, paskaidrojiet šo e-pastu, ko es saņēmu no bāriņtiesas: "Informējam, ka bērna mātei ir jāsniedz informācija otram vecākam par bērna ikdienas gaitām, attīstību, veselības stāvokli. Ja tas netiek darīts, tad bāriņtiesa vērtēs mātes aizgādības tiesības. Lūdzu ņemt vērā." Es atbildēju: "Labi." Cik bieži man ir jāatbild bērna tēvam? Viņš ir jūrnieks, un, kaut gan izdzina mani un bērnu no mājām, raksta man katru dienu, jautā, kā iet bērnam, lai parādītu tiesai, ka viņš ir labs tēvs, un vienlaikus parādītu man, ka es darīšu to, ko viņš grib. Cik daudz man viņam ir jāraksta, un vai jāsūta bildes par bērna gaitām? Man ir nepatīkami ar viņu kontaktēties, tāpēc es gribētu saprast, kā rīkoties, jo viņš raksta sūdzības bāriņtiesai. Neskatoties uz viņa lielo algu, nezin kāpēc tiesa pieņēma lēmumu maksāt bērnam tikai 250 eiro. Es rakstīju bāriņtiesai arī par to, ka viņš mani regulāri sita bērna klātbūtnē. Ir tāda sajūta, ka mūsu sistēma neaizstāv mātes tiesības. Man, kamēr viņš nopelna sev lielo algu, ir tikai pienākumi," pēc padoma Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā Marina.