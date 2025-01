Tātad, vai Ziemassvētki ir izšķirošais faktors?

Vai Jaungada apņemšanās ir pie "vainas"?

Jā, viens no iemesls, kāpēc šķiršanās bieži notiek janvārī, ir tas, ka, tuvojoties gada beigām, daudzi no mums izvērtē, kāds ir bijis aizvadītais gads. Dažkārt cilvēki atklāj, ka viņi ir bijuši dusmīgi, sarūgtināti vai vīlušies – tieši attiecību dēļ. Tas bieži noved pie apzināta lēmuma sākt jauno gadu pavisam no jauna, skaidro psihoterapeite Dr. Karene Filipa. Janvāris ar savu saukli "Jauns gads, jauns es!" kļūst par brīdi, kad šķiršanās tiek uztverta kā solis uz labāku dzīvi. Un tas arī viss!

Starp citu, arī grāmatas "OMG We're Getting Married – 7 Essential Things To Know Before We Say I Do" autore atklāj, ka šis gada laiks ir īpaši populārs kā šķiršanās laiks, jo Ziemassvētku laikā cilvēki ir bijuši apkārt ģimenei, draugiem un atbalsta sistēmām, kas var sniegt papildu drosmi pieņemt šādu lēmumu.