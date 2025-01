Portāls "Delfi" ielūkojās divu novadu un vienas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļu apkopotajos datos par pagājušo gadu – gan to, cik mazuļu nākuši pasaulē, kādi populāri un neparastāki vārdi doti mazajām meitenītēm un puisīšiem, vai modē ir laulāties.

Jelgavā populārākie reģistrēto bērnu vārdi – Emīlija un Marks

213 no nodaļā reģistrētajiem mazuļiem ir pirmais bērns ģimenē, 219 mazuļi – otrais bērns, 104 mazuļi – trešais bērns, 32 mazuļi – ceturtais bērns, 15 mazuļi – piektais bērns, septiņi mazuļi – sestais bērns, divi – septītais bērns, viens – astotais un viens – devītais bērns ģimenē.

Jelgavas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā pagājušajā gadā kopā piedzima 640 bērniņi – 324 meitenes un 316 puiši. Viņu vidū ir seši dvīņu pāri, no tiem trijos pāros piedzima māsiņas, bet trijos – māsiņa un brālītis.

Siguldas novadā iecienītākie jaundzimušo vārdi – Kārlis un Paula

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 266 laulības, no tām 192 pāri ir laulāti Siguldas Jaunās pils telpās, 35 pāri – izbraukuma ceremonijās, kas notikušas novada muižās, viesu namos un Gaujas senielejas gleznainajās vietās. Savukārt seši pāri "jā" vārdu izvēlējās teikt Krimuldas pagasta nodaļas telpās un trīs pāri – Mālpils pagastā. Siguldas novada baznīcās gredzenus mija 30 pāri. No 2024. gada 1. jūlija daudzi pāri izvēlējās laulības reģistrāciju bez liecinieku klātbūtnes, kā to paredz likumdošanas aktu grozījumi. Šobrīd līgavainis un līgava var brīvprātīgi pieaicināt vienu vai divus pilngadīgus lieciniekus laulības noslēgšanas brīdī, taču liecinieku neierašanās nav šķērslis laulības noslēgšanai.