Kāda sieviete Austrālijā lūgusi anulēt savu laulību pēc tam, kad saprata, ka viltus kāzu ceremonija, kurā viņa piedalījās it kā "Instagram" publikācijas dēļ, bijusi īsta, raksta "BBC".

Sieviete stāsta, ka viņas partneris bija sociālo mediju influenceris, kurš pārliecināja viņu "pa jokam" piedalīties ceremonijā, lai to atspoguļotu savā "Instagram" kontā.

Tomēr izrādījās, ka šī laulība ir īsta, taču sieviete to uzzināja tikai tad, kad vīrietis mēģināja to izmantot, lai iegūtu pastāvīgu uzturēšanās atļauju Austrālijā.

"Kad es ierados un neredzēju nevienu baltā tērpā, es viņam jautāju: "Kas notiek?". Viņš pavilka mani malā, un pastāstīja, ka rīko viltus kāzas savam "Instagram" profilam, jo vēlas palielināt skatījumus, lai ar to nopelnītu," viņa sacīja.

Divus mēnešus vēlāk viņas partneris lūdza viņu iekļaut savā pieteikumā, lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju Austrālijā. Abas iesaistītās personas ir ārvalstnieki. Kad sieviete viņam atbildēja, ka to nevar, jo viņi oficiāli nav precējušies, viņš atklāja, ka šī kāzu ceremonija ir bijusi īsta. Vēlāk sieviete atrada viņu laulības apliecību un secināja, ka vīrietis vēl pirms tam, kad viņi bija saderinājušies, iesniedzis laulības pieteikumu, viltojot viņas parakstu.

"Es esmu dusmīga, ka nezināju, ka tā bija īsta laulība, par to, ka viņš meloja jau no paša sākuma, un par to, ka viņš vēlējās, lai es viņu pievienoju savam pieteikumam," viņa teica.