Ko iesākt, ja tikai viens no abiem vēlas, lai attiecības beigtos

Viena no pirmajām pazīmēm, ka tavs partneris pārtrauc saikni ar tevi, ir atgrūdoša uzvedība. Iespējams, sāc pamanīt, ka partneris tevi lēnām, taču arvien redzamāk "izslēdz" no savas dzīves, noraida vai atgrūž tavus uzmanības apliecinājumus. Ir skaidrs, ka viņi signalizē tikai vienu – attiecības ir uz izjukšanas robežas.

Tiesa, dažādos dzīves brīžos ir tikai normāli, ja jūties nedaudz īgns vai neapmierināts. Īpaši tad, ja dzīvē noticis kaut kas tāds, kas liek apšaubīt savu līdzšinējo dzīves ceļu vai prioritātes. Daži cilvēki šādu neskaidru sajūtu dēļ arī izlemj izbeigt ilgstošas attiecības. Taču sajūtas no otra nenoslēpsi – dīvaino uzvedību noteikti var pamanīt.

Domājams, ka ikkatrs augstu vērtēs partnera vēlmi augt, pat ja tas nozīmēs spert drastiski strauju pagriezienu ierastajā ikdienā. Piemēram, mainot karjeru. Taču ko tad, ja partneris nolēmis, ka problēma esi tieši tu, un ir pienācis laiks katram labāk iet uz savu pusi? Šāds pavērsiens ir krietni grūtāk sagremojams, ja tavā prātā ideja par šķiršanos nav pagozējusies ne mirkli.

Ja partneris vēl nespēj izlemt, vai pats patiešām to vēlas, taču ideju ir pateicis skaļi, nevilcinies, neapvainojies, bet meklē veidu, kā attiecības saglābt, ja pats to vēlies. Iespējams, būs nepieciešama pāru terapija. Taču, kā "Psychology Today" norāda attīstības psiholoģe Debora Deivisa, bieži labākā vieta, no kuras sākt, ir individuālā terapija. "Jo katram no jums, iespējams, ir jāiztīra savi skapji, pirms varat sākt strādāt kopā," viņa raksta. To vērts izmantot pat tad, ja partneris nevēlas doties uz savu individuālo terapiju. Jo uzlabojoties tavai dzīves kvalitātei, var uzlaboties arī attiecību kvalitāte. "Un pat tad, ja partneris joprojām aiziet, jums būs labāk, ja būsiet saņēmuši konsultāciju, nekā bez tās," saka psiholoģe.

Ja partneris tik un tā vēlas attiecības pamest, šeit ir pāris stratēģijas, kuras izmēģināt. Ņem vērā, ka runa nav par partnera izmainīšanu, bet gan par izmaiņām kādā personā, kuru tiešām vari kontrolēt – un tas esi tu pats.

Paskaties uz savām attiecībām reālistiski no malas

Protams, ka visi koncentrējas uz pozitīvo. To norāda arī tas, ka vēlies attiecības saglābt, nevis no tām aizbēgt. Taču acīmredzami partneris fokusējas uz negatīvo, tāpēc ir īstais mirklis arī paskatīties uz attiecībām no negatīvās puses. Iespējams, kopumā tev tāpat šķitīs, ka pozitīvā ir vairāk nekā negatīvā. Taču ne tavam partnerim – viņa iekšējā pasaulē notiek kaut kas, kas mudina šīs attiecības izbeigt, tādējādi to padarot par labāko izvēli.

Šī fakta pieņemšana var palīdzēt pārdomāt to, ka, iespējams, šķiršanās būtu labāka iespēja arī tev.

Esi reālistisks uz tava partnera spēju palikt attiecībās

Ja viņi domās jau kravā mantas un dzīvo citur, viņi acīmredzami ir atteikušies no vēlmes ieguldīt savu spēku un laiku, lai paliktu un saglābtu attiecības. Galu galā, pēdējais, ko tu vēlies, ir dzīvot kopā ar kādu, kas nevēlas tev tuvoties, bet tieši pretēji – atsvešināties. Skaidri un gaiši sev pasaki – esmu pelnījis kaut ko labāku.

Skumjas ir dabiska sastāvdaļa

Šķiršanās var būt postošs zaudējums, īpaši, ja kopā esat bijuši ilgi un kopā kalti visi dzīves turpmākie plāni. Tu esi pieķēries, un ciešanas, no šīs pieķeršanās atsakoties, var būt dziļas un sāpīgas. Un saikne ar otru cilvēku var būt dažāda: emocionāla, seksuāla, fiziska, sociāla, intelektuāla, izglītojoša, profesionāla, finansiāla un ģimeniska. Iespējams, ka jums ir kopīgi bērni. Vai kopīgs mājas mīlulis. Dzīvei atsevišķi būs sekas, kas liks veikt korekcijas abu dzīvēs.

Taču jāsaprot, ka šīs pārmaiņas vienkārši ir jāpieņem. Ciešanām ir jāļaujas, tās atrisināsies savā gaitā. Skumjas kādu brīdi var šķist kā bezgalīga bedre, iespējams, kādu mirkli šķitīs, ka no tās nav iespējams izrāpties. Taču ļaujoties bēdām, saņemot atbalstu no citiem (arī speciālistiem) un koncentrējoties tikai uz sevi, laika gaitā šīs skumjas pāries, ar tām varēs sadzīvot. Un būs laiks, kad spēsi pieņemt to, kas bijis un kā ir tagad. Pielāgojoties visam jaunajam, ciešanas mazināsies un parādīsies jauns tu.

Esi atvērts idejai par savu jauno nākotni

Īpaši tad, kad esi bēdu sagrauts, labāku nākotni grūti iedomāties. Un arī vēlēties. Bet tā dzīvē gadās. Pārmaiņas ir neizbēgamas un vienmēr piedāvā izaugsmes un pilnveidošanās iespējas. Tiesa, var palikt klauvējot pie durvīm, kas acu priekšā aizvērtas, ignorējot tās, kas atvērušās. Taču vai ir vērts koncentrēties uz to, kas bijis, nevis pieņemt to, kas ir? Iespējams, nākotne būs daudz labāka, nekā esi sapņojis.

