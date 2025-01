Dziedātājs Miks Dukurs ar bijušo sievu Lauru izturas kā svešinieki

Ar aktieri Upenieku agrāk Dukuram bijušas tuvas draugu attiecības, abi kopā arī ierakstījuši dziesmu "On Your Own". Miks stāsta: "Pēc šķiršanās ar Lauru Mārtiņš palika vairāk manas bijušās sievas draugs nekā mans," piebilstot, ka Mārtiņš ar Lauru gan abi esot tikai draugi. Un Laurai jau vairākus mēnešu līdzās redzams kāds Mārtiņš Skoboļevs.