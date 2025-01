Rubiķa un Kalniņas ģimenes drāmā ierautā Erdlāne stāsta par piedzīvoto greizsirdību un draudiem

"Delfi" jau vēstīja par aktrises un režisores Rēzijas Kalniņas ģimenes drāmu, kad Ainārs Rubiķis žurnālam "Privātā Dzīve" paziņoja: "Nevaru ne noliegt, ne apstiprināt faktu par manas ģimenes krīzi. Man ir zināms, kādas nepatiesības un safabricējumus Rēzija stāsta brīžos, kad esmu ārpus Latvijas. Tā bija arī iepriekšējo reizi, kad pirms pāris gadiem parādījās ziņas par mūsu iespējamo šķiršanos. Tikai vēlāk uzzināju, ka viņa pati ir cilvēkiem pateikusi, ka mēs šķiramies. Toreiz biju apjucis un metos baumas noliegt." Un gluži tāpat noticis arī šoreiz: "Šīs nepatiesības ir mākslinieces ilgā un jau smagā alkoholisma sekas. Viņa ar to sirgst jau ilgu laiku, un es no savas puses esmu devis iespēju un izvēli tikt uz kājām," stāstīja Rēzijas vīrs.

Dažas dienas pēc vīra izteikumiem Kalniņa žurnālam nosūtījusi īsziņu ar tekstu: "(..) No Aināra negaidīju tādu zemiskumu..." Tikmēr žurnāls "Kas Jauns" uzrunājis jauno aktrisi, Lauru Erdlāni, kura iepriekš strādājusi Rēzijas un Aināra vadītajā mūzikas un drāmas telpā "OratoriO", un no tās vienlaikus ar Aināru aizgājusi. Viņa arī bijusi upuris baumām par to, ka aizvīlusi Rēzijas vīru.