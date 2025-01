Seksa rotaļlieta ir konkurents vai draugs? Argumenti – par un pret

Seksa rotaļlietām jābūt kā papildinājumam, ne kā primārajai izvēlei

Sekss seksa pēc jeb tikai, lai gūtu patīkamas sajūtas, var būt gana labs īstermiņā, ja koncentrējamies tikai uz ķermeniskām sajūtām. Tomēr ilgtermiņā tas nesniegs to apmierinājumu, ko patiesībā meklējam partnerattiecībās. "Ir taisnība, ka ar seksa rotaļlietām iespējams īsākā laika periodā sasniegt orgasmu un patīkamās sajūtas. Turklāt – tās nekad nenogurst... Ja viena ir izlādējusies, var paņemt nākamo. Un šis ir aspekts, ko cilvēks nevar izdarīt," norāda Intimitātes IQ komanda.

Tomēr kontakts ar partneri nekad nebūs aizstājams ar seksa rotaļlietām. "Dzīvs sekss" piedāvā glāstus, pieskārienus, elpas sajūtu no mīļotā cilvēka, acu kontaktu, sajūtu, ka mani redz, ka esmu otram svarīgs, ka mēs abi vēlamies viens otru pierezēt. Šīs ir tās lietas, ko seksa rotaļlietas nekad nespēs nodrošināt vai vismaz ne tādā kvalitātē, kā to spēj īstas, cilvēcīgas attiecības. Tomēr, ja mēs apvienojam labāko no šīm abām pasaulē kopā – rezultātā varam pacelt savu baudu augstākajā līmenī.