SOS! Kā rīkoties, ja nevari ciest sava partnera draugus

Jebkurās attiecībās kādudien pienāk tas brīdis, kad jāsatiekas ar partnera draugiem. Taču iepazīšanās ne vienmēr ir patīkama, un mēs nonākam delikātā situācijā. No vienas puses, mēs vēlamies izslēgt dažus cilvēkus no sava partnera dzīves, jo viņi mums nepatīk. No otras puses, būtu negodīgi nonākt starp mīļoto cilvēku un viņa draugiem, jo ​arī mums pašiem ir savs paziņu loks, kuru mēs novērtējam.