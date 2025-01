Vai tu esi mīļākais bērns ģimenē? Pētnieki atklāj galvenās vecāku vērtības

Pētījums , kas publicēts žurnālā "Psychological Bulletin", ietvēra vairāk nekā divdesmit pētījumu analīzi par preferenciālu attieksmi pret bērniem, piemēram, pieķeršanos un katram bērnam piešķirto resursu apjomu. "Man personīgi visinteresantākie šķita atklājumi par meitām," tā "Health" norādīja vadošais pētījuma autors Aleksandrs Jensens, Brigama Janga universitātes asociētais profesors. "Pamatojoties uz dažiem pagātnes pētījumiem, es pieņēmu, ka mātes dod priekšroku meitām, tēvi – dēliem. Esmu to mācījis arī savos kursos, bet mēs atklājām, ka gan mātes, gan tēvi dod priekšroku meitām."

Jensens uzskata, ka favorītisms un atšķirīga vecāku attieksme ir saistīti ar vairākiem negatīviem iznākumiem – sākot no problēmām attiecībās līdz sliktākiem panākumiem, piemēram, akadēmiskajā jomā. Tāpēc ir svarīgi zināt, kuriem pret kuriem bērniem vecāki var būt nevērīgāki, saka pētnieks un asociētais profesors.

Lai noskaidrotu, kuri bērni, visticamāk, saņems labvēlīgāku attieksmi no vecākiem, Jensens ar kolēģiem pārskatīja un analizēja 30 rakstus žurnālos, disertāciju un tēžu rezultātus, kā arī 14 datu bāzes, kas ietvēra gandrīz 20 tūkstošus dalībnieku. Pētnieki pārbaudīja, kā dzimšanas secība, dzimums, temperaments un personība ietekmēja preferenciālo attieksmi.

Vecāku dzimumam bija minimāla ietekme uz to, kurš bērns viņiem šķita mīļāks. Pētnieki atzīmēja, ka viņu ziņojums sniedz ticamākas atbildes, nekā mazāks, atsevišķs pētījums. Tomēr Jensens uzsvēra, ka atklājumi neattiecas uz visām ģimenēm, jo ir ģimenes, kurās vecāki dod priekšroku dēliem, vai tēvs dod priekšroku meitām, māte – dēlam.

Neskatoties uz to, Jensens cer, ka pētījums mudinās vecākus būt introspektīvākiem un godīgākiem pret sevi attiecībā uz audzināšanas metodēm. "Atzīstiet, ka jūs, iespējams, sliecaties vienam bērnam dot vairāk nekā otram," sacīja pētnieks. "Vai arī jūs vairāk esat pieķēries vienam bērnam nekā otram."

Kā kļūt par labu vecāku visiem?

Ja esi bērns, kurš nesaņem tik lielu atbalstu kā otrs, tu ne tikai jūties slikti diendienā, bet arī turpmākajā dzīvē jutīsi paliekošu iespaidu. Pētījumi liecina, ka bērniem, kas ir vecāku favorīti, ir labāka garīgā veselība un veselīgākas attiecības. Savukārt bērniem, kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā, ir lielāks risks ciest no mentālās veselības problēmām, veidot neveselīgas attiecības turpmāk, kā arī gūt sliktākus akadēmiskos panākumus, viņiem ir sliktākas pašregulācijas prasmes.

"Veselīga pašcieņa ir ļoti svarīga, lai attīstītu pašapziņu, kas nepieciešama optimālai darbībai akadēmiskajā un sociālajā vidē," tā norāda psihologs Laino. "Spēcīga pašapziņa palīdz bērniem justies labāk sagatavotiem dzīves izaicinājumiem un ticēt, ka viņi var sasniegt savus mērķus. Ja viņi jūtas labi par sevi, viņi būs vairāk gatavi sapņot par to, kas iespējams nākotnē."

Lai izvairītos no favorītisma, jāinteresējas par bērnu vaļaspriekiem un interesēm, jāuzdod bērniem papildu jautājumi par viņu hobijiem, jāatrod kopīga valoda un jāatlicina laiks, kuru pavadīt kopā. Noteikti jāizvairās no bērnu salīdzināšanas, bet tā vietā jāstrādā, lai bērniem savā starpā būtu tuvas attiecības. Ir jāmodulē lomas ģimenē un jāveicina veselīga savstarpējā komunikācija. Vecākajiem bērniem jānorāda, ka viņu mazajiem brāļiem un māsām dažkārt uzmanība būs nepieciešama vairāk, taču tas nenozīmē to, ka viņi tiek mīlēti vairāk.