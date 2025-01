Praktiski ieteikumi, kā veselīgi izzināt savas seksuālās vēlmes. Vienam un kopā

Ikviens no mums ir seksuāla būtne. Vispirms tikai pats, pēc tam – kopā ar partneri. Jo mēs būsim labāk iepazinuši sevi un savas vēlmes, jo kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk spēsim izbaudīt attiecības ar savu partneri. Viens no galvenajiem aspektiem seksuālajās attiecībās un attiecībās kopumā ir komunikācija – komunikācija ar sevi, savu ķermeni un, protams, partneri. Bet, ja pats nezini, ko vēlies, nevari to pārliecinoši pateikt arī partnerim, vai ne tā? Tieši tāpēc svarīgi ir iepazīt sevi!

Protams, reālajā dzīvē šie procesi nav atdalāmi – nevari teikt partnerim: "Pagaidi, es vispirms iepazīšu sevi, un tad mēs būsim kopā." Tomēr ir būtiski atvēlēt laiku gan pašizpētei, gan attiecību veidošanai, ļaujot šiem procesiem plūst līdzsvaroti. Esot ar sevi, mēs varam gūt vērtīgas atziņas, ko ienest pāra attiecībās, bet, esot ar partneri, mēs varam gūt atziņas, ko savukārt izmēģināt un ieviest savā personīgajā izzināšanas procesā.

Pat ja šobrīd neesi attiecībās, ir svarīgi ieplānot laiku, lai iepazītu un saprastu savu seksualitāti un seksuālo vēlmi, norāda "Intimitātes IQ" komanda: sertificēta dūla, veikala "SexyStyle" meistarklašu vadītāja Eva Gulbe un Baltijas Seksuālās un reproduktīvās veselības centra valdes locekle Dace Minikoviča. Turpinājumā viņu ieteikumi, kā veiksmīgāk izzināt savas seksuālās vēlmes vienam un kopā ar partneri.

Ekspertes norāda, ka pēc tam, kad esat atraduši laiku un sapratuši, ka šis process ir svarīgs, var sākt reālu izzināšanas procesu. Visbiežāk mums jau ir kādas idejas par to, kas patīk vai ko mēs vēlētos izmēģināt, tāpēc sākam tās izmēģināt bez liekām pārdomām. Ja tomēr ideju trūkst, var paskatīties uz izplatītākajiem stereotipiem. Tie bieži tiek minēti negatīvā konotācijā un uzskatīti par sliktiem, taču patiesībā to mērķis ir sniegt formātu, kurā darboties. Tie kļūst kaitējoši tikai tad, ja tos uzskatām par vienīgo un pareizo ceļu. Ja kāds no stereotipiem neder, tas ir pilnīgi normāli – mūsu uzdevums ir meklēt citu sev piemērotāku pieeju.

Sāksim ar jautājumu uzdošanu

Varbūt tev patīk klasisks, romantisks sekss, kā to attēlo romantiskajās filmās, vai arī vēlies izmēģināt ko pikantāku, piemēram, aplūkot, ko piedāvā BDSM pasaule. Varbūt gribi izspēlēt kādu lomu spēli, izmēģināt dažādas seksuālās rotaļlietas, varbūt izmēģināt seksu ārpus guļamistabas, piemēram, brīvā dabā. Būtu svarīgi arī sev uzdot jautājumus: kādus pieskārienus man patīk saņemt? Kurām ķermeņa zonām pieskaroties, es gūtu vislielāko baudu? Kādā vidē es vēlos atrasties seksa laikā? Kas veicina manu noskaņojumu – vai varbūt ir kāda konkrēta mūzika, kas padara šo pieredzi patīkamāku? Kāds ir apgaismojums, kas man patīk vislabāk?

Šie ir tikai daži no jautājumiem, ko sev uzdot. Bet ne tikai uzdot – ir arī jāizmēģina! "Ir svarīgi iztēloties un izmēģināt dažādas situācijas, jo šeit nav pareizo atbilžu – neviens tev nevar pateikt, kas tev būs piemērots," norāda ekspertes.

Līmlapiņu uzdevums: "gribu, esmu gatavs, negribu"

Ekspertes iesaka arī kādu praktisku uzdevumu. Ja esi partnerattiecībās, viens efektīvs vingrinājums ir "want, will, wouldn't" jeb "gribu, esmu gatavs, negribu". Paņem trīs krāsu līmlapiņas. Uz pirmās krāsas lapiņas uzraksti lietas, ko absolūti zini, ka seksā tev nepatīk darīt un ko tu nevēlies atkārtot. Uz otrās krāsas lapiņas uzraksti lietas, kas tev patīk un kuras jau ir iekļautas tavā seksuālajā dzīvē, ko tu gribi turpināt darīt. Savukārt uz trešās krāsas lapiņas "will" saraksti lietas, kuras tev būtu interese pamēģināt. Varbūt to esi redzējis filmā, dzirdējis no draugiem vai lasījis grāmatā, un tev ir interese paskatīties, kādas sajūtas tas raisīs tavā ķermenī.

Kad ar partneri esat aizpildījuši līmlapiņas, salieciet tās kopā un apskatiet, kas galu galā tur ir sanācis. Vispirms paņemiet lapiņas ar lietām, kuras nevēlaties, un izlasiet tās. Ja kāda no lietām, kas ir norādīta tavā vai partnera "negribu" sarakstā, parādās arī otra partnera citā sarakstā, izņem to ārā un par tām tālāk nediskutē. Pēc tam apskatiet sarakstu ar lietām, kas jums patīk – ja esat ilgstošās attiecībās, visbiežāk šeit būs daudz kopīgu lietu, kas jau ir jūsu seksuālajā rutīnā.

Visplašākā diskusija un interesantākās sarunas parasti būs tieši par to sadaļu, kurā uzskaitītas lietas, ko vēlētos izmēģināt. Apskatiet, vai esat uzrakstījuši kādas lietas, kas ir bieži minētas sabiedrībā vai filmās – tās būs tās, kuras visdrīzāk izvēlēsieties izmēģināt pirmās. Tad izejat cauri atlikušajām lietām, meklējot to, kas abiem šķistu interesanti. Ja kāda no lietām, ko otrs ir uzrakstījis, tev šķiet nepieņemama vai vienkārši negribētos pamēģināt, liec to sarakstā "negribu" un par to tālāk nediskutējat. Savukārt lietām, kuras abi esat gatavi izmēģināt, ieplānojiet laiku un sāciet darboties.

Šis ir tikai viens no vingrinājumiem, kas var palīdzēt saprast, kas jums kā pārim ir svarīgi. Ja tomēr jūtat, ka tālāk netiekat, ekspertes aicina meklēt papildus informāciju, kas var palīdzēt izzināt seksualitāti un seksuālās attiecības. Aizvien vairāk parādās kvalitatīva informācija, un Latvijā jau ir pieejami kvalificēti seksa kouči un lekcijas, piemēram, intimitātes konference un "Sexystyle" veikals.

"Izzināt savas seksuālās vēlmes un dalīties tajās ar partneri ir ceļojums, kas var ievērojami bagātināt jūsu dzīvi un attiecības. Esiet atvērti, ziņkārīgi un drosmīgi šajā procesā. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama palīdzība, nebaidieties izmantot pieejamos resursus vai konsultēties ar speciālistiem," rekomendē veikala "SexyStyle" meistarklašu vadītāja Eva Gulbe un Baltijas Seksuālās un reproduktīvās veselības centra valdes locekle Dace Minikoviča.

Intimitātes IQ konference pirmo reizi Rīgā 22. februārī Rīgā, "Splendid Palace" kinoteātrī pirmo reizi notiks konference "Intimitātes IQ". Konference piedāvās padziļinātu ieskatu intimitātes un personiskās izaugsmes aspektos, pulcējot vadošos psiholoģijas, attiecību un seksuālās veselības ekspertus un interesentus. Pasākumu organizē Baltijas Seksuālās un reproduktīvās veselības centrs sadarbībā ar atbalstītājiem. Pasākuma organizētāju veiktā aptaujā, kurā piedalījās 220 sieviešu ilgtermiņa attiecībās, secināts, ka sievietes Latvijā savu seksuālo dzīvi novērtē starp "gandrīz labi" un "labi" – vidējais vērtējums desmit ballu skalā ir 6,9. Aptaujas rezultātos parādās, ka 47% sieviešu vēlētos biežāku seksu ar partneri, savukārt 66% aptaujāto šķiet, ka vairāk seksa vēlētos arī partneris. Vairāk atradīsi, spriežot šeit!

