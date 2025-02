Vai vientuļajam vecākam pienākas kāds finansiāls atbalsts no valsts

Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Tāpat likumdevējs ir noteicis, ka neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas uzturēt bērnu katram no vecākiem ir absolūts pienākums darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu savam bērnam vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru, ko nosaka Ministru kabinets.