"Dēlu vairs nesit. Citā skolā nesit." Vardarbība vienaudžu vidū nemainīgi augsta

Tas notika 2023. gada oktobrī, kad Ralfa vecākā māsa un mamma beidzot neizturēja un skaļi izkliedza savu sāpi par to, ka toreiz 11 gadus vecais zēns katru dienu skolā tiek iekaustīts, ka došanās uz skolu viņam pārvēršas murgā. Vai tagad, 2025. gada sākumā, ir kas mainījies? Jā, zēnu vairs neviens neterorizē. Bet Ralfs nomainīja skolu. Upurim bija jāaiziet. Šis ir tikai viens gadījums, bet kopumā Latvijā izglītības iestādēs aina ir samērā nemainīga jeb vardarbības līmenis vienaudžu vidū joprojām ir augsts. Par to runā statistikas dati un jomas speciālisti.

108 bērnu konflikti gadā skolu ikdienā – maz vai daudz? Daudz!

"Mums iet labi – Ralfam neviens vairs nedara pāri." Upura jaunā dzīve

Toreiz, 2023. gada oktobrī, "Delfi" rakstīja: "Viņš mācās Liepājas 8. vidusskolas 4. klasē. Tikai vienu dienu šajā mācību gadā zēns mājās no skolas pārradies starojošs, priecīgs, jo todien skolā nebija puišu, kuri dara pāri. Pārējās dienas Ralfam bijušas kā pārbaudījums – ik dienu pret sevi piedzīvojot vardarbību no kāda klasesbiedra, kuram dažreiz pievienojoties vēl viens. "Nav normāli, ka manam Ralfam katru dienu sit. Viendien viņš pat palika neēdis, jo viņu pusdienu laikā sita." Mamma Ilze Mintāle nolēmusi vairs neklusēt.

Izrādās, ka pāridarītājs ar savu uzvedību visu klasi terorizējot jau no 1. klases, un viņas dēls nav vienīgais upuris. Pēc mammas stāstītā, "galvenais" pāridarītājs neliek mieru arī citiem bērniem, turklāt jau no 1. klases. Ciešot arī meitenes – vienai nogriezti mati, citai – izlauzta roka. Bet citu bērnu vecāki baidoties skaļi par to runāt, jo esot saņēmuši netiešus draudus no pāridarītāja tuviniekiem.