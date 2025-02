Noskaidrots, ka tumšā šokolāde var būt laba cīņā pret greizsirdību

Vai izjūti pārlieku lieku greizsirdību? Un, lai cik ļoti censtos to ignorēt, šķiet, ka tā neatkāpjas? Ir cerība! Pasaulē augstu vērtētajā žurnālā "Psychology Today" aprakstīts kāda psihiatra vienkāršais, neklīniskais ieteikums, kas var palīdzēt mazināt greizsirdības izpausmes. Viss, kas nepieciešams, ir viens gardums!

Bez šaubām, greizsirdība lielākoties nav nekas patīkams – tieši pretēji, tā izraisa nepatīkamas sajūtas, kas ietver dusmas un bailes. Kā norādīts žurnālā, šīs emocijas reizēm var novest pat pie ļoti nopietnām sekām. Pētījumi liecina, ka gandrīz trešdaļu sieviešu slepkavību var būt izdarījuši greizsirdības pārņemti vīrieši. Lai gan gan vīrieši, gan sievietes piedzīvo greizsirdību, viņu reakcijas uz to var būtiski atšķirties. Pētnieki joprojām strīdas par to, kāpēc un kā šīs emocijas tiek izjustas tik atšķirīgi. Bet šoreiz ne par to!