Četri egocentrisku vecāku tipi, un kā toksiskums kaitē pieauguša bērna dzīvē

Vietnē "Psychology Today" atrodams psiholoģes Nīnas Braunas četru egocentrisku vecāku tipu portretējums. Par tiem plašāk viņa runā savā grāmatā "Ģimenes inde". Saprotot, pie kura no šiem tipiem, iespējams, pieder tavi vecāki , vari efektīvāk tikt galā ar jūtām, kuras tie tevī izraisa. Kā toksiskums var kaitēt pieauguša cilvēka dzīvē un ko darīt ar aizvainojumu, –to aplūkosim šajā rakstā.

Uzmācīgie vecāki

Šādi vecāki uzmācīgi pieprasa uzmanību un apbrīnu par to, ka viņiem ir jāizcieš tik daudz moku. Viņi vēlas atzinību par savu unikalitāti un īpaši svarīgo nozīmi; viņi vēlas, lai tu un apkārtējie liktu viņu vēlmes un centienus pirmajā vietā un uzvestos tā, lai neliktu viņiem izjust savu iekšējo tukšumu.

Novecojot šie vecāki kļūst apsēsti ar savām vajadzībām, tāpēc ļoti uzstājīgi prasa tavu laiku, pūles un cieņu. Novecošana tikai palielina šādu cilvēku egocentrisko uzvedību. Viņu attieksme, vēlmes, vajadzības un centieni arī kļūst vairāk egocentriski, jo vecākiem attīstās reālas slimības, kas var palielināt viņu prasības pret citiem cilvēkiem. Tomēr, lai ko tu darītu, ar to vienmēr būs par maz.

Lai kā pieaugušais bērns censtos, ar viņa pūlēm nekad nepietiks. Tu nevarēsi izvairīties no nepārtrauktas kurnēšanas, žēlošanās, vaidēšanas un vaimanāšanas par to, cik grūti ir taviem vecākiem un cik daudz ciešanu viņi ir pārcietuši. Viņi viegli vērš sarunu uz savām neiedomājamajām ciešanām un sūdzas, ka tev vajadzēja par viņiem labāk parūpēties, lai viņiem nebūtu tik daudz jācieš. Šie apsēstie cilvēki uzskata, ka visiem jādomā tikai par viņiem. Un visprasīgākie viņi ir tieši pret saviem pieaugušajiem bērniem.

Turklāt tavi uzmācīgie vecāki ne tikai vēlas, lai tu par viņiem rūpētos, apmierinātu viņu pārmērīgās cerības un tamlīdzīgi, – iespējams, tevi īpaši uztrauc viņu prasība to visu izdarīt, pirms viņi vispār to lūdz. Pēc vecāku domām, tev intuitīvi jāzina, ko viņi vēlas, kas viņiem vajadzīgs, kādas ir viņu vēlmes. Protams, tavi vecāki būs ļoti vīlušies, ja tu pastāvīgi nevarēsi tikt galā ar šo neiespējamo misiju (un ar to nav iespējams tikt galā).