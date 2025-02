Izbaudīt kaislīgus brīžus bez raizēm

"Šogad veicām padziļinātu izpēti par mūsu klientu atlīdzību pieteikumu tendencēm februārī pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Valentīna dienas. Tā liecina, ka starp biežākajiem negadījumiem, kas notikuši mīlēšanās laikā, ir tieši īpašuma bojājumi – gan mājokļa, gan automobiļa. To vidū ir gan no svecēm izcēlies neliels ugunsgrēks, gan salauztas mēbeles, bet kādai klientei reiz pat gadījās salauzt ribas," stāsta "Balcia" Atlīdzību vadītāja Latvijā Alise Drava.

68 procenti iedzīvotāju Valentīna dienā plāno nodarboties ar seksu

Šos svētkus cilvēki svin dažādi, taču vairumam neatņemama Valentīna dienas daļa ir mīlēšanās – aptaujā 68 procenti iedzīvotāju apgalvo, ka 14. februārī plāno nodarboties ar seksu, bet vēl 24 pocenti norāda, ka varbūt to darīs. Tikai astoņi procenti atbildēja, ka šajā dienā ar seksu nenodarbosies.

Negadījumi mīlējoties – no salauztas gultas līdz lauztiem kauliem

"Ne vienmēr Valentīna dienā viss ir nevainojami romantisks. Pirms svētkiem mēs veicām aptauju, kurā latvieši dalījās ar saviem negaidītākajiem un dažkārt mulsinošākajiem stāstiem par neveiksmēm seksa laikā. Visbiežāk jeb 17 procentos gadījumu aptaujātie atklāja, ka seksa laikā ir salauzuši gultu, krēslu vai kādu citu mēbeli; tāpat mīlētājiem nereti gadās saplēst arī traukus vai interjera elementus, noraut aizkaru stangu, sasist no gultas izkritušu datoru vai pat salauzt tualetes podu. Kāda aptaujas dalībniece atklāja, ka reiz, mīlējoties uz 4. stāva balkona, no vietas izkustējušās balkona margas. Par laimi, pāris to laicīgi pamanījis un viss beidzies laimīgi," stāsta "yesyes.lv" veikala vadītājs Jurijs Ohrimenko.