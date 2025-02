Līderim, radošajam, praktiskajam... Ko Valentīna dienā dāvināt dažādiem personību tipiem?

Par dāvanu pasniegšanas svarīgumu liecina arī fakts, ka daudziem cilvēkiem piemīt bailes no dāvināšanas – bailes izvēlēties, dāvināt un/vai saņemt dāvanas. "Bailes neveidojas tāpat vien. Fakts, ka pastāv bailes no dāvināšanas, vien apstiprina to, ka šis ir svarīgs sociālais konstrukts. Bailes no dāvināšanas, protams, galvenokārt uztur nezināšana par to, ko un kā dāvināt, tādēļ mēs atliekam dāvanas izvēli uz pēdējo brīdi, cenšamies kaut ko ātri nopirkt, atceramies šo kā traumējošu pieredzi un nākamajā reizē atkārtojam ciklu no sākuma," skaidro psiholoģe. "Lai pārrautu šo apburto loku, tagad ir īstais brīdis izvēlēties dāvanu savai otrai pusītei, izdarīt to apzināti un paspēt saņemt savu pasūtījumu savlaicīgi."