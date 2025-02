Kāpēc ir labi mīlēties no rīta: vieglāk uzbudināties un likt ķermenim izkustēties

Svarīgi gan norādīt, ka seksa priekšrocības nav atkarīgas no konkrēta laika. Nav veikti plaši pētījumi, kas pierādītu, ka sekss no rīta, pēcpusdienā vai vakarā būtu ievērojami labvēlīgāks garastāvoklim vai attiecībām. Tā vietā tas galvenokārt ir atkarīgs no individuālajām vēlmēm, proti, no tā, kas vislabāk der tieši katram cilvēkam un pārim kopumā. Tomēr rīta seksam ir savas īpašās priekšrocības.