Sāksim ar to, kas tad galu galā ir masturbācija? Tīmekļvietnē "Well+Good" norādīts, ka nav universālas masturbācijas definīcijas. Lai gan masturbācija tiek asociēta kā solo sekss , katram indivīdam ir atšķirīga izpratne par to, kas ir uzskatāms par seksu.

Tomēr, vienkāršota definīcija, ko piedāvā Ņujorkā bāzētā psihoterapeite Reičela Raita, ir šāda: masturbācija ir jebkura jēgpilna baudas darbība – neatkarīgi no tā, vai tā ir pašapmierināšanās, pieskaršanās citam cilvēkam vai vienkārši seksuāla fantazēšana. Nebūt nav nepieciešams iekļaut dzimumorgānu vai citas erogēnās zonas stimulāciju, kā arī šādas darbības ne vienmēr noved pie orgasma. Galvenais ir bauda!

Vēstures gaitā viedokļi par masturbāciju ir atšķīrušies

Piemēram, ēģiptieši masturbāciju uzskatīja par svētu, grieķi – par dabisku, bet ne tādu, ko būtu jāsvin. Savukārt romieši to vērtēja kā mazvērtīgāku par seksu ar partneri. Viduslaiku Eiropā masturbāciju uzskatīja par grēcīgu un kaitīgu. Taču 20. gadsimtāzinā tnieki, piemēram, seksologi Alfrēds Kinsijs un Šēra Haita, apstrīdēja šos negatīvos priekšstatus un palīdzēja normalizēt attieksmi pret masturbāciju.

Neskatoties uz to, mūsdienās stigmatizācija par masturbāciju joprojām pastāv, un negatīvā attieksme vēl arvien ir sastopama sabiedrībā.

Kāds ir pamatojums?

Daži uzskata masturbāciju par nedabisku, jo tā nav tieši saistīta ar reproduktīvu mērķi. Šādi uzskati var veicināt negatīvu attieksmi, kas savukārt var kaitēt veselībai, jo rada psiholoģisku spriedzi, vainas sajūtu un kaunu, kas rodas no dziļi iesakņojušiem aizspriedumiem un nosodījumiem.

Šantala Gotjē raksta: "Balstoties uz savu pieredzi kā seksa terapeite un psiholoģijas pētniece, esmu sapratusi, cik ļoti atklātas sarunas par masturbāciju var palīdzēt klientiem uzlabot viņu mentālo veselību. Jo vairāk par to runājam, jo vieglāk kļūst atbrīvoties no kaunpilnajām domām. Svarīgākais ir radīt drošu un nenosodošu vidi, kas veicina pašpieņemšanu un labāku izpratni par to, kas mūsos raisa baudu."