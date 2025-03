Oktobrī iepazīšanās šovā "Randiņš ar diviem" varējām sekot līdzi aktiera Mārtiņa Poča mīlestības meklējumiem. Viņš izvēlējās Luīzi, taču par abu attiecību likteni zināms gaužām maz – lai neteiktu, ka nekas. Jaunākajā "Par to pašu" epizodē Mārtiņš atklāti dalās pieredzē: vai realitātes šovs patiešām ir vieta, kur meklēt mīlestību, un vai tas, ko redzējām ekrānā, galu galā darbojās arī dzīvē?

Vispirms raidījuma vadītāja Anita jautā – kad ir īstais brīdis sākt nopietni domāt par iepazīšanos, nevis vienkārši paļauties uz likteni? Počam ir sava versija: "Tajā brīdī, kad tu sajūti to meklējumu un kad gribas noenkuroties vai kādu fundamentu savā dzīvē jeb papildvērtību piešķirt, man šķiet, ka tad ir tas brīdis. Katram ir savs brīdis, kad tu saproti, ka, hei, re, gribās otrā pusē kādu (atsaucas uz runātāju Martu), vai, hei, bišku par daudz kaut kas (rāda uz Niklāvu)." Mārtiņš atzīst, ka pats nemaz nevar pateikt, kad viņam šis brīdis bijis – nav viena konkrēta momenta, kuru nosaukt vārdā. Galvenais esot vienkārši to sajust.

Un tad Mārtiņš drosmīgi metās izaicinājumā – iepazīšanās šovā "Randiņš ar diviem", kur par viņa un aktiera Kaspara Zāles sirdi un uzmanību sākotnēji sacentās deviņas daiļavas. "Jā, bija tāds piedzīvojums. Man tas vairāk šķita kā piedāvājums un iespēja, kuru nedrīkst laist garām. Man patīk piedzīvojumi, patīk izaicināt sevi. Šis bija viens no tādiem momentiem, kad sapratu – ja nepamēģināšu, nekad neuzzināšu. Un, ja reiz pienāks laiks, kad būšu "nobāzējies", tad nu tad vairs šādiem gājieniem nebūs jēga."

Runājot par savu pieredzi šovā, Mārtiņš atklāj, ka tas viņam devis iespēju saprast atšķirību. "Filmējoties vai esot teātrī, mēs spēlējamies ar jūtām... Bet realitātes šovā viss ir citādi – tu esi reālā vietā, reālā laikā un spēlējies ar reālām jūtām. Ne tikai ar savējām, bet arī ar dalībnieču jūtām. Viņas nav aktrises, viņas ir meitenes, kuras tur atbraukušas... Es arī tajā brīdī izkāpu ārā no aktiera pozīcijas, un tomēr biju es pats. Kameras priekšā ir pierasts mazliet citādāk. Satikos ar sevi, bailēm, izaicinājumiem un to realitāti kameru priekšā," norāda Mārtiņš. Viņaprāt, tā ir galvenā atšķirība, kad spēlē lomu, tu vari paslēpties aiz maskas, aiz tēla, bet šādā vidē – tev jābūt īstam.

Jaunākajā raidījuma "Par to pašu " epizodē meklējām atbildes, kur tad galu galā labāk iepazīties – internetā, ātrajos randiņos vai klasiskajā klubā vai bārā – un cik krupju jānobučo, lai atrastu īsto un vienīgo. Sarunā piedalījās arī digitālā satura autors Niklāvs Mičulis un fotogrāfs Marts Ansons, kā arī iepazīšanās pasākuma "Ātrie randiņi" organizatore Daina Zēna un intīmās kosmētikas zīmola "Mylome" radītāja Dace Minikoviča raidījumā dalījās savā raibajā randiņu pieredzē, iejūtoties arī savedēju lomā.

Raidījumā "Par TO pašu" pievēršamies kutelīgiem, tomēr ne banāliem tematiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādi varētu rasties jebkura cilvēka galvā. No nopietniem un sabiedrībā aktuāliem tematiem līdz neformālām sarunām brīvā gaisotnē par to, kas interesē visus.