Ar seksuālo uzmākšanos augstskolā saskāries katrs ceturtais; biežāk lekciju telpās

"Būtiski apzināties, ka seksuālā uzmākšanās nav mīts vai šķietami maz zināma lieta Eiropas tālākajā nostūrī. Tā ir skarba un nepatīkama realitāte šeit un tagad, kuras upuris var būt ikviens neatkarīgi no dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas vai invaliditātes. Jā, arī Latvijā, jo mūsu veiktā aptauja augstskolās apliecina, ka ar šādu nepatīkamu pieredzi saskāries katrs ceturtais. Īpaši satraucoši, ka 86% nav ziņojuši, ja viņiem kāds uzmācies. Kas jāmaina? Ceļš uz pozitīvām pārmaiņām ir izglītošana, informēšana, iesaistīšanās un ziņošana. Mēs nedrīkstam klusēt par šādiem gadījumiem. Varmākas var apturēt tikai tad, ja viņi apzinās, ka sods ir neizbēgams," uzsver Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja Anete Ilves.

Kas ir seksuāla uzmākšanās, ar ko tā atšķiras no flirta un kādā vidē tā notiek?

Seksuālā uzmākšanās ir nevēlama (respektīvi, vienai no pusēm nepatīkama) uzvedība, kas var būt gan verbāla, gan neverbāla, gan fiziska ar mērķi vai sekām aizskart cilvēka cieņu. Piemēram, nevēlami pieskārieni, apskāvieni, satveršana, skūpstīšana, kniebšana, masāža, seksuāli aizskarošas piezīmes, seksualizēti joki, komentāri par ārieni vai privāto dzīvi. Tā var izpausties arī kā dzimumakta imitēšana, atkailināšanās, skaņas, sekas mīmika, erotisku vai pornogrāfisku attēlu demonstrēšana. Savukārt flirts ir abpusēju simpātiju izrādīšana (respektīvi, abām pusēm patīkama), piemēram, koķetēšana. Tātad starp seksuālu uzmākšanos un flirtu nekādā gadījumā nav liekama vienlīdzības zīme. Vide, kurā seksuālā uzmākšanās var izpausties, parasti ir tāda, kurā dominē varas ļaunprātīga izmantošana, zema atbildības sajūta un tāda sociālā dinamika, kas atbalsta vardarbību. Lai novērstu šādas situācijas, ir būtiski veidot iekļaujošas, emocionāli drošas vides, kurās aktīvi strādā pie apmācībām, vadlīniju ieviešanas jebkādas vardarbības gadījumā un pārkāpumu novēršanas.

Augstskolu aptauja parāda – ar seksuālo uzmākšanos saskāries katrs ceturtais, bet ziņo tikai neliela daļa

Galvenās sabiedrības grupas, kas var tikt pakļautas seksuālās uzmākšanās riskam augstskolās, ir sievietes, LGBTQ+ kopienai piederīgie un ārvalstu studenti. Satraucoši, ka bieži vien seksuālās uzmākšanās upuri izvēlas neziņot par notikušo, jo neuzticas atbildīgajām institūcijām. Par seksuālo uzmākšanos ziņojuši vien seši procenti. Latvijas augstskolās lielākoties ir izstrādāti ētikas kodeksi (34 no 35) un/vai Dzimumu līdztiesības plāni (22 no 35), tomēr tajos līdz šim bieži vien trūkst konkrētas informācijas vai definīcijas par seksuālo uzmākšanos, kas liecina par nepietiekamu uzmanības pievēršanu šai problēmai. Lielākoties Latvijas augstskolās nav pieredzes seksuālās uzmākšanās gadījumu izskatīšanā, tomēr augstskolas uzskata, ka to ētikas komisijas varētu būt atbildīgas par šādu gadījumu vērtēšanu. Ētikas komisijas savā procesā var piesaistīt juristus un citus speciālistus, kas nodrošina juridisko atbilstību un kompetenci.