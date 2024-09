Ko vilkt augšdaļā?

Domājams, reti kuram tik ļoti jālauza galva par to, ko vilkt uz darba interviju, kā cilvēkiem, kas cīnās par iekļūšanu modes žurnāla "Vogue" komandā. Tāpēc autori dalās dažos labos ieteikumos. Pirmām kārtām, darba intervija varbūt nav tā labākā vieta, lai vilktu savu mīļāko kreklu, uz kura lieliem burtiem ir firmas logo vai Žorža Siksnas portrets (gribētos teikt, ka tas atkarīgs no vakances...).

Tas tāpēc, ka jebkurš pārlieku spilgts apģērbs vai milzu logo var aizēnot tavas prasmes un sakāmo. Jāatzīst, ka tā ir slidināšanās uz plāna ledus, jo, no otras puses, ir svarīgi arī atklāt savu personību. Ja košas krāsas ir daļa no tavas būtības, protams, iekļauj tās savā izvēlētajā apģērba komplektā, bet dari to gaumīgi, piekodina "Vogue" autori.