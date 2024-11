Darbs mājās, brīvdienās, brokastojot un ejot gulēt. Acis no darba e-pasta teju ne uz brīdi netiek novērstas. Vai arī tu esi sevi pieķēris pie līdzīgas situācijas, kad darbs gluži nemanot kļuvis par prioritāti? Izdegšanu darbā piedzīvo ne viens vien, taču kas liecina par to, ka tev patiešām piemīt darbaholiķa iezīmes? Un vai darbaholismu var pielīdzināt alkoholismam? To skaidro psiholoģijas eksperti.