Pirmspandēmijas laikā vairums cilvēku nevarēja pat iedomāties par darbu no mājām. Taču tad nāca Covid-19 pandēmija un līdz ar to arī darba kārtības masveida revolūcija. Pašlaik cilvēki teju no visām nozarēm ir iemācījušies ko tādu, kas pirms pandēmijas tika uzskatīts par neiespējamu, – viņi savu darbu var veikt no mājām.

Attālinātais darbs neizbēgami kļuvis par pandēmijas atstāto mantojumu, no kura neviens nevēlas atteikties. Lielākā daļa darbinieku vēlas, lai potenciālajā darbavietā būtu pieejams elastīgs darba grafiks. Cilvēki vairs nevēlas katru dienu braukt uz darbu, lai darītu to, ko tikpat labi vai pat vēl labāk var izdarīt, atrodoties turpat viesistabā. Citi savukārt vērtē pretēji – darbs no mājām izjauc robežu starp darbu un personīgo dzīvi, veicina izolāciju un traucē mentoringam un draudzībai, kas organiski notiek darbavietā, vēsta "Psychology Today".

Viens tomēr ir skaidrs – darbs no mājām ir uz palikšanu. Kā pierāda pētījums , ASV no 2019. līdz 2023. gadam pilnu no mājām nostrādāto dienu skaits pieauga par 21 procentu. Tas cilvēkiem radījis vidēji 68 minūšu laika ietaupījumu, kas citādi tiktu iztērēts, dodoties uz un no darba.

Iespēja kombinēt attālināto darbu ar klātienes ir kļuvusi par daudzu darbavietu priekšrocību. Tajā pašā laikā ir organizācijas, kas joprojām uzstāj, ka fiziska klātbūtne ir būtiska morālei un produktivitātei . Šāds viedoklis nesen tika uzsvērts Apvienotajā Karalistē, kad valdība atbalstīja saikni starp paaugstinātu produktivitāti un darbu no mājām. Savukārt "Amazon" savus darbiniekus atsauca uz biroju, tajā pašā dienā publicējot pretrunīgas relīzes par šo tematu. Līdzīgi rīkojušies arī tādi uzņēmumi kā "Disney", "Apple" un "Starbucks", ziņo "The Guardian". Uz to reaģēja arī darbinieki, parakstot petīcijas, nosūtot publiskas vēstules saviem vadītājiem, sūdzoties presei un sociālajos medijos.

Kā tad īsti ir? Vai darbs no mājām kaitē produktivitātei un labklājībai?

Par un ap produktivitāti

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!