"Es ienīstu savu darbu." Tests, kas palīdzēs saprast, vai laiks teikt atvadu vārdus

"Es ienīstu savu darbu, bet nevaru no tā aiziet." Liekas jau kaut kur dzirdēta frāze? Ja atbilde ir "jā", tad zini – tu neesi tāds vienīgais. Daudzi no mums kaut reizi dzīvē ir nonākuši situācijā, kad darbs liekas nomācošs un bezjēdzīgs, taču tajā pašā laikā aiziet no tā šķiet neiespējamā misija. Šajā rakstā apskatīsim, kā saprast, vai tiešām ir pienācis laiks teikt "atā".