Katra pirmdiena kā murgs: kas ir pirmdienas sindroms un kā tam tikt pāri?

Vai pirmdienas rītā jūties noguris, acis ir miegainas un ir grūti atgriezties ierastajā darba ritmā? Ja katru pirmdienu piedzīvo šādas garastāvokļa svārstības, iespējams, esi pirmdienas sindroma upuris. Un, lai arī tas var šķist smieklīgi ("Kas ir, nevari atiet no brīvdienām?"), patiesībā tā var būt nopietnāka problēma. Nogurums, reiboņi, vēdera pūšanās un apetītes zudums ir tikai daži no simptomiem, kas var sabojāt pirmdienas rītu. Bet kāpēc tā notiek, un kā ar to tikt galā?