Piecas dzīves mācības no bērnudārza laikiem, kas var noderēt tavas karjeras izaugsmei

Varētu domāt, kas gan var būt kopīgs tavai karjerai ar laikiem, kad vēl gāji bērnudārzā, vai ne? Tomēr audzinātājai dārziņā bija taisnība ne tikai par to, ka ir veselīgi ēst putru un gulēt diendusu.

Ir vēl virkne dzīves mācību, ko varam apgūt un izmantot šodienā, atskatoties bērnībā. Piecas no tām minētas vietnē "Fastcompany", solot palīdzēt karjeras attīstībā.

Sekot "zelta likumam"

"Dari citiem tā, kā gribi, lai dara tev" ir viens no vispārējiem morāles principiem. Tas liek mums būt laipniem pret citiem un izturēties pret viņiem ar cieņu. Tas ir arī viens no pirmajiem noteikumiem, ko iemāca bērniem. Un tas ir veiksmes pamatelements neatkarīgi no tā, vai tu tikai sāc savu karjeru vai jau ieņem augstu amatu.