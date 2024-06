Minisvārki allaž ir raisījuši diskusijas neatkarīgi no valkātāja vecuma. Bet dažam labam jebkurš kailas ādas pleķītis ir "problēma", un nav pat svarīgi – atsegts ir plecs vai uzvilkti svārki, skatam atklājot kājas visā to krāšņumā. Tā ir vēl viena problēma diskusijā par sievietes ķermeni, kurš nereti raudzīts kā iekāres objekts, bet šādi uzskati sakņojas senos aizspriedumos un bailēs, raksta "The New York Times".