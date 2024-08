Pēdējā informācija par to, ka kurpes ar augstiem papēžiem ir nepieņemamas, ir radījusi neizpratni daudziem cilvēkiem, kuri dzimuši laikā no 1981. līdz 1996. gadam. Z paaudze ir nolēmusi, ka šo apavu valkāšana vakara ballītēs cilvēkus padara par "veciem". 2024. gada klubu dzīve ir gaismas gadu attālumā no 2000. gadiem, un 1997.–2012. gadā dzimušie izvēlas daudz ērtākas alternatīvas, lai atvadītos no tulznām, sāpošām un nogurušām potītēm, ko reiz izraisīja piektdienas vakara apavu izvēle.