Mazais tēlniecības objekts – piespraude – no žaketes atloka ir pārcēlusies uz gurnu un no tīri dekoratīva rotājuma pārvērtusies par funkcionālām pogām. Senā broša ir atguvusi savu "balsi" un kļuvusi par modernu garderobes sastāvdaļu.

"Piespraudes vēsture aizsākās jau 16. gadsimtā kā dārgakmeņiem rotāti "stomachers" jeb "rotāti vēderi" – V formas ornamentēti ņiebura paneļi," skaidro modes vēsturniece Mišela Tolīni Finamore izdevumā "The Zoe Report."

Dekoratīvais panelis, kurā tika ieaustas pērles un dārgakmeņi, laika gaitā pārtapa piespraudēs, kas nosedza dekoltē zonu un galu galā kļuva par atšķirīgu rotaslietu veidu. Ap 16. un 17. gadsimtu piespraudes kļuva par bagātības rādītāju, jo tās lielākoties tika veidotas no dārgakmeņiem. Tās ne tikai kalpoja kā grezni aksesuāri, bet arī simbolizēja valkātāja nozīmīgumu sabiedrībā.

Nu no jauna sarosījušies brošu advokāti. "Piespraudes vienmēr ir bijušas par zemu novērtētas, taču tagad tās ir ieguvušas plašu atzinību. Brošas simbolizē pieklājību un etiķeti," izdevumā "Hello Magazine" vintāžas rotaslietu zīmola radošā direktore Sjūzena Kaplāna brošu modes atdzimšanu saista ar vēsturisko kostīmu seriālu "Bridgerton" un "The Crown" seriālu popularitāti. Kā tās valkāt un kādas izvēlēties? Kādas idejas sniedz lielākie modes nami?