"Hat hair" jeb neveiksmīgais matu sakārtojums, ko rada cepures valkāšana, nav iemesls atteikties no cepures lietošanas skaistuma vārdā. Lai gan cepures var padarīt matus netīrus, elektrizētus un likt tiem pieplakt pie skalpa, tam tā nav jānotiek. Pāris triki, matu kopšanas līdzekļi un profesionāļu padomi palīdzēs novērst šos cepuru radītos nedarbus.

Lai gan sezonas cepures ir gan skaistas, gan praktiskas, aukstajā sezonā tās bieži rada problēmu – "cepuru frizūru". Tiem, kas ar to vēl nav saskārušies, skaidrojums: pēc dažām stundām vai pat minūtēm mati kļūst sapinušies, sataukojušies un pieplok pie galvas. "Cepuru frizūra ir neizbēgama, jo mati tiek nospiesti, un siltais gaiss no cepures arī veicina šo efektu," skarbo patiesību izdevumā "InStyle" apstiprina friziere Justīne Mardžana.

Šis jēdziens var būt universāls cepuru valkātājiem, taču pati jaunizveidotā frizūra ir daudz personiskāka. Mardžana apstiprina: "Katram cilvēkam ir atšķirīgi mati, tāpēc pieeja mainās atkarībā no matu tipa un tekstūras." Tāpēc atbilde uz jautājumu, kā vislabāk novērst cepures sekas, ir atkarīga gan no cilvēka, gan no izvēlētās cepures. Piemēram, viļņotus matus var glābt pīšana bizēs, taisniem matiem der panama stila cepures un kā "ierocis" – sausais šampūns. Viens risinājums ir kopīgs visiem – jo tālāk cepure novietota uz pakauša, jo frizūra saglabājas neskartāka.