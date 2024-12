2024. gads ir bijis dabiskā skaistuma laiks, sākot no dabiskām matu krāsām līdz pat "tīras sejas" grimam. Un, lai gan dabisks skaistums vienmēr būs augstā vērtē, skaistumkopšanas eksperti izdevumā "People" prognozē atgriešanos pie drosmīgākām pārvērtībām.

Kārpenteres krāsa

Viens akcents

Āda kā satīns

Pēdējos gados ādas izskatam ir bijušas dažādas tendences – no "tīras" ādas līdz "rasainai" un pat "stiklainai". Ādas mitrināšana nav atcelta, bet jaunais gads ienesīs līdzsvarotāku pieeju, kas apvienos labāko no "rasainās" un matētās – satīna ādu, saka Vācijas ādas kopšanas zīmola "Annemarie Börlind" līdzīpašniece Alīsija Lindnere. "Satīna āda apvieno labāko no abām pasaulēm: dabisku, veselīgu mirdzumu bez pārmērīga spīduma," viņa pārliecina. Mirdzēt, nevis spīdēt!